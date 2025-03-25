Ситуация вокруг Украины. Переговоры США и России в Эр-Рияде длились 12 часов

Переговоры США и России в Эр-Рияде длились 12 часов. Reuters сообщает, что представители Кремля и Белого дома завершили переговоры об урегулировании войны в Украине, проходившие в столице Саудовской Аравии.

Фото РИА Новости. Сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа покидают место переговоров

Отметим, никаких комментариев по итогам стороны публично не озвучили.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сегодня, 25 марта, глава ведомства Сергей Лавров расскажет о промежуточных результатах встречи.

Украинское издание «Суспільне» информирует, что делегация Киева останется в Эр-Рияде еще на день, чтобы провести консультации с Соединенными Штатами.

Сегодня также ожидается совместное заявление по итогам консультаций Вашингтона и Москвы.