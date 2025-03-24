Комнаты отдыха, душевые, намазкана. У ГУ «Кызмат» новое здание

У государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента новое административное здание. В открытии сегодня, 24 марта, как сообщила пресс-служба главы государства, принял участие Садыр Жапаров.

Отмечается, что в новом офисе, расположенном в здании «Учкун», созданы все условия для комфортной работы: открытая рабочая зона на 175 специалистов, конференц-зал, комнаты отдыха, кухня, душевые, намазкана и зал для настольного тенниса.

«Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев сообщил, что внедрение новых онлайн-сервисов, повышение уровня кибербезопасности и оптимизация процессов предоставления государственных услуг призваны сделать взаимодействие граждан с государственными органами более удобным, прозрачным и оперативным. В ходе мероприятия глава государства ознакомился с информацией о проводимых реформах и дальнейших планах по цифровизации государственных процессов», — говорится в сообщении.

Президент поручил продолжить работу по расширению спектра онлайн-услуг и усилению мер по защите персональных данных.