Контрабанда на границе продолжается. Депутат предлагает внести изменения в УК КР

Депутат Жогорку Кенеша Миргул Темирбаева инициировала поправки в Уголовный кодекс. Законопроект опубликован для общественного обсуждения.

Нардеп отмечает, что проект закона разработан для повышения эффективности государственной политики в сфере борьбы с экономической контрабандой.

Согласно информации Генеральной прокуратуры, в 2024 году по факту контрабанды:

возбуждено уголовных дел — 93;

направлено на рассмотрение в суд — 46;

прекращено — 14;

на проработке — 12;

приостановлено по статье 246 УПК КР — 20.

Иными словами, как отмечает Миргул Темирбаева, только половина уголовных дел доходит до суда.

Кроме того, фиксируется много правонарушений, по которым ограничиваются только составлением протоколов. Так, согласно информации следственной службы Лейлекского РОВД, с 1 января по 18 марта 2025-го зафиксировано 25 правонарушений, из которых только по четырем фактам возбуждены уголовные дела и направлены на судебное рассмотрение. В остальных 19 случаях изъятые товары направлены в Таможенную службу по факту нарушений, поскольку их стоимость оказалась недостаточной. Выписан лишь протокол, и наложен штраф в 5,5 тысячи сомов.

«Другими словами, граждане, занимающиеся контрабандой, понимают, что в случае их задержания никакой ответственности не понесут. Поэтому они продолжают совершать преступления», — подчеркивает депутат.

Согласно статье 231 «Экономическая контрабанда» УК КР, товары или иные предметы, изъятые как предмет уголовного преследования, могут быть конфискованы лишь в том случае, если стоимость перемещенных товаров превышает 5 тысяч расчетных показателей, установленных законодательством на момент совершения преступления.

Поэтому законопроектом предлагается внести изменение в Уголовный кодекс и снизить стоимость перемещенных товаров от 5 тысяч до 1 тысячи расчетных показателей.