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Власть

Мэр города Ош поручил отреставрировать и перенести памятник поэту Алишеру Навои

Мэр Оша Женишбек Токторбаев поручил отреставрировать и перенести памятник поэту Алишеру Навои в одноименном парке. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Глава города встретился с жителями многоэтажных домов, проживающих по улицам Курманджан Датки, 244 и 246. Он выслушал их просьбу перенести незаконные постройки возле их домов, перегораживающие канал.

Далее Женишбек Токторбаев осмотрел работы по красной линии на улицах Айтиева и Ленина, поручил начать соответствующие работы по обустройству территории указанных улиц согласно требованиям и обновлению экстерьера коммерческих зданий.

Он также посетил парк имени Алишера Навои и поставил задачу по переносу и реконструкции памятника поэту.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323681/
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