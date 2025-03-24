Минстрой начал легализовывать многоквартирные дома, не имеющие документов

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства начало легализовывать многоквартирные дома, не имеющие документов. Об этом сообщил глава ведомства Нурдан Орунтаев.

В связи с этим он пригласил в министерство жителей многоэтажек, у которых не оформлены документы.

«На территории Кыргызстана не решена проблема многоэтажных домов. Немало случаев, когда дома строительные компании возводят, но документы не оформляют. Некоторые дома не достроены и достраиваются заказчиками, купившими квартиры, а немало случаев, когда документы вообще отсутствуют. Таких домов более сотни, и все они имеют коммерческие жилые условия. В частности, жители платят за воду, электричество, канализацию и отопление как за коммерческие объекты, но они не могут получить техпаспорт на квартиры, которые купили, трудясь годами, не могут прописаться, поставить детей в очередь в школы и детские сады, участвовать в выборах», — отметил Нурдан Орунтаев.

Такая ситуация, по его словам, возникла из-за халатности владельцев стройкомпаний, среди которых есть и известные личности.

Чиновник заметил, что на сегодня Министерство строительства начало дорабатывать документацию на многоэтажные дома и в ближайшее время начнет выдавать первые документы.

Напомним, в декабре 2023 года сообщалось, что по КР незаконно построенными признали 224 объекта, из которых 77 — жилые, а 147 — конструкции различных направлений. Тогда глава Госстроя Нурдан Орунтаев заявлял, что материалы по ним передали в суд и наложили штрафы почти на 40 миллионов сомов.