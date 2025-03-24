Садыр Жапаров отверг свою работу в штабе Курманбека Бакиева в 2005 году

Президент Садыр Жапаров дал комментарий агентству «Кабар» по поводу расследования журналиста Лейлы Саралаевой.

В своем последнем выпуске на YouTube она остановилась на пятилетнем правлении Курманбека Бакиева и попыталась связать Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева с экс-президентом КР, утверждая, что в 2005 году Садыр Жапаров работал в его штабе.

«Честно говоря, я не знаком с этой журналисткой и даже не слышал о ней. Хотя я давно в политике, никогда не обращал внимания и не давал ей интервью. Утверждение о том, что я работал в штабе Бакиева в 2005-м, — абсолютная ложь. В те годы я был в штабе Феликса Кулова. Если журналистка даже этого не знает, то это уже вызывает вопросы, действительно ли она журналист или «самопал».

Алмазбек Атамбаев хорошо знает, что я работал в штабе Кулова, он тогда возглавлял штаб. После того как Кулов и Бакиев договорились о создании тандема, штаб был расформирован, и все мы разошлись», — добавил глава государства.