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Власть

Эрдоган впервые прокомментировал задержание Экрема Имамоглу и протесты в Турции

Президент Турции впервые прокомментировал задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу и протесты в стране.

Реджеп Тайип Эрдоган назвал оппозицию «горсткой людей».

«Проблема Республиканской народной партии касается лишь горстки людей. Попытки оппозиции представить свои внутренние распри и проблемы с законом как самую важную проблему государства являются верхом лицемерия.

Оппозиция с ее Народной партией, средствами массовой информации и другими структурами никогда не реагирует на обвинения, выдвигаемые судебными органами, будь то по вопросу дипломов или по вопросам коррупции и воровства. Они не могут ответить», — заявил он.

Глава Турции добавил, что у властей «нет времени на выступления оппозиции».

«Мы очистили наши земли от террористов посредством решительных и эффективных операций. Мы также очистили государство от коррупции», — считает он.

Сам задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу категорически отверг все выдвинутые против него обвинения. Как сообщает издание Türkiye Gazetesi, он закончил давать показания, все обвинения в свой адрес отрицает. Сегодня чиновника планируют доставить в здание суда.

В МВД Турции сообщили о 97 задержанных в акциях протеста в республике в пятницу, предупредив о недопустимости провокаций и вандализма.

В Турции продолжаются протесты после задержания мэра Стамбула. Экрем Имамоглу считается главным соперником Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах 2027 года и должен был на днях объявить о выдвижении своей кандидатуры. Вместе с мэром Стамбула задержано более ста человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323599/
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