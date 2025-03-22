Спецпосланник президента США Стив Уиткофф дал интервью Такеру Карлсону и заявил, что власти Украины согласны на выборы, признание невозможности включения Киева в состав НАТО и обсуждение прекращения огня в Черном море.

Фото СМИ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Власти Украины согласны провести президентские выборы в стране, отметил американский чиновник.

«Они будут. Да. Они согласились на это. В Украине будут выборы», — сказал он.

Напомним, президенсткие выборы должны были пройти в Украине в прошлом году, однако из-за военного положения они не проводились. Полномочия Владимира Зеленского истекли в мае 2024-го.

Стив Уиткофф также заявил, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «в значительной степени согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО».

Отказ Киева от вступления в блок — одно из ключевых требований Москвы. Спецпосланник Белого дома отметил, что, несмотря на это, еще возможно обсуждение предоставления Украине формата защиты по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора (согласно ей, нападение на одного члена НАТО равноценно нападению на всех).

Он также поделился деталями переговоров о прекращении огня между сторонами. По словам Стива Уиткоффа, сейчас обсуждается мораторий на ведение огня по кораблям в Черном море.

«Сейчас мы приближаемся к тому, что это будет реализовано в течение следующей недели или около того», — добавил он.

По словам американского чиновника, «конечная цель — 30-дневное прекращение огня, в течение которого мы обсудим постоянное перемирие».

Ближайшие переговоры Киева и Вашингтона, а также Вашингтона и Москвы пройдут 23-24 марта в Саудовской Аравии.