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Власть

Депутат не понимает, зачем в ЖК хотят увеличить число женщин-парламентариев

На заседании Жогорку Кенеша депутат Арсланбек Эгембердиев возмутился тем, что в новой избирательной системе вводится женская квота.

Он считает, что это несправедливо по отношению к мужчинам-кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов. Нардеп отметил, что сейчас в парламенте 20 женщин-депутатов и он не понимает, почему их число пытаются увеличить.

«Среди претендентов есть политики, которые могут набрать 15-20 тысяч голосов. Если второй кандидат наберет 15 тысяч, третий — 10-12 тысяч, а четвертая женщина-претендент получит 100 голосов. По вашему законопроекту вы отдаете мандат той, которая набрала 100 голосов. Это нарушит права избирателей», — сказал он.

С коллегой не согласилась Нилуфар Алимжанова. Она отметила, что женщины поднимают в парламенте социальные проблемы.

«Поднимают вопросы касательно здоровья женщин, детей. Вы не правы, когда говорите, что на выборах не должно быть женской квоты», — сказала депутат.

Между тем спикер Нурланбек Тургунбек уулу заметил, что таких привилегий для женщин, как в ЖК, нет нигде, включая Европу. Поэтому он считает, что женская половина не должна вступать в полемику, а просто поддержать аплодисментами инициативу по увеличению им квот.

«Уважаемые, не выходите на трибуну! Мы заботимся о вас. Давайте мы (инициаторы законопроекта) выскажемся за вас», — сказал торага.

Тем не менее к микрофону вышла нардеп Надира Нарматова и напомнила депутатам о видных кыргызских женщинах, таких как Курманджан датка и Роза Отунбаева, и призвала быть аккуратными в своих высказываниях.

Парламентарий Айсулуу Мамашова добавила: несмотря на то что в Жогорку Кенеше преобладают мужчины, тему насилия в отношении женщин и детей поднимают только дамы.

«Избрать мужчину-депутата легко, они богаты. У них знакомых, родственников больше, чем у женщин. Даже мне говорят, почему не сижу дома и не смотрю за детьми. Но я стараюсь успевать и на работе, и дома. Да, мы получаем меньше голосов, чем мужчины. Но этот голос каждой гражданки Кыргызстана отдается за решение проблем семейного насилия и детей с инвалидностью», — сказала она.

Народные избранники обсудили и приняли в первом чтении законопроект, который вводит новую систему выборов в парламент. Вместо действующей мажоритарно-пропорциональной системы, когда депутатов избирали по партийным спискам и одномандатным округам, предлагают внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе. То есть в стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три нардепа, одним из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323477/
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