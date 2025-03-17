Расформировать Министерство цифрового развития предложили в Жогорку Кенеше

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев поинтересовался, почему ЦОНы передали управделами президента?

Заместитель управляющего делами главы государства Талантбек Джунушев ответил, что это сделали для цифровизации и проведения реформ.

Дастан Бекешев предложил расформировать Министерство цифрового развития, если они сами не могут заниматься цифровизацией и проводить реформы. Также он предложил уволить министра или заставить его лучше работать.

«Я просто не понимаю, зачем изготовление паспортов отдали управделами? Получается, все наши биометрические данные теперь у вас. Вы должны заниматься другими вещами, а не паспорта выдавать. Забрали себе несвойственные функции. Ни в одной стране мира управделами президента и кабмина не забрали себе Центр обслуживания населения. Если министр плохо работал, тогда нужно было просто уволить его», — сказал нардеп.

Талантбек Джунушев ответил, что биометрические данные не передавали управделами, а ЦОНы работают, как и прежде, только как подведомственные управделами учреждения.