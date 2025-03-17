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Власть

Комбанкам расширили возможности по инвестициям в нефинансовые компании

По действующему законодательству коммерческие банки могут инвестировать в небанковские организации менее 15 процентов регулятивного капитала банка. Национальный банк предлагает снять эти ограничения.

Законопроект одобрен депутатами комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сразу в трех чтениях.

По словам заместителя председателя Нацбанка Бектура Алиева, также банкам предлагают дать право инвестировать деньги не только в компании, работающие в банковской или финансовой системе, но и в любые другие. Однако для этого комбанк должен подать документы в НБ КР, а последний — рассмотреть запрос и дать свое заключение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323063/
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