Сроки получения разрешительных документов в строительной отрасли сокращаются

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев в ходе аппаратного совещания дал старт 100-дневным реформам по дебюрократизации процесса получения разрешительных документов на строительство и проведения медико-социальной экспертизы и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Он отметил, что строительная отрасль демонстрирует стремительное развитие и играет роль локомотива экономики. Однако в настоящее время административные барьеры существенно замедляют темпы строительства. Сбор необходимых документов, прохождение экспертиз и получение разрешений занимают от 90 дней до 6 месяцев, а в ряде случаев еще больше времени.

В целях ускорения развития строительного сектора предложено сократить сроки получения разрешительных документов:

для крупных объектов (промышленные проекты, здания площадью более 500 квадратных метров и выше трех этажей, инженерные сети) с 180 до 50 рабочих дней;

для средних объектов (до 500 квадратных метров и до трех этажей) разрешение должно выдаваться не более чем за 30 рабочих дней вместо текущих 90;

для небольших объектов (индивидуальные жилые дома до 150 квадратных метров и не выше одного этажа) вводится сверхупрощенный режим — разрешение за 15 рабочих дней.

Кабмин также выступает за создание единой нормативной базы для всех госорганов, участвующих в строительных процессах, с едиными сроками рассмотрения экспертиз и выдачи разрешений, включая упрощение процедур предоставления технических условий и подключения к инженерным сетям, ликвидацию устаревших норм.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что реализация реформы должна привести к ощутимым изменениям. Он поручил Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и задействованным государственным органам завершить поставленные задачи в 100-дневный срок.

Другим важным вопросом является дебюрократизация медико-социальной экспертизы, реабилитации и абилитации для людей с ограниченными возможностями через цифровые решения.

Как отметил Адылбек Касымалиев, процедура прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭК), получения реабилитационной помощи и абилитации для граждан с ОВЗ сопровождается сложными бюрократическими преградами. После получения бумажной справки о присвоении статуса инвалидности граждане вынуждены самостоятельно обращаться в социальные службы, медицинские учреждения, протезные заводы и другие инстанции. Этот процесс занимает не менее 30 дней, требует значительных временных и финансовых затрат и создает дополнительные трудности для тех, кто уже нуждается в поддержке. Вместо эффективной системы социальной защиты люди сталкиваются с лишними сложностями.

Для кардинального изменения системы предложено реализовать три ключевые реформы:

автоматизация межведомственного обмена данными;

создание электронного реестра — вся информация о статусе инвалидности должна обновляться в режиме реального времени и быть доступной для всех профильных учреждений;

упрощение процедур и сокращение документооборота — отмена многократной подачи одних и тех же документов, минимизация личного посещения учреждений, расширение онлайн-услуг, чтобы весь процесс получения реабилитационной и социальной помощи занимал не более пяти дней.

Министерству труда, социального обеспечения и миграции совместно с задействованными государственными органами поручено в 100-дневный срок провести необходимые мероприятия.