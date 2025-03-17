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Власть

Сроки получения разрешительных документов в строительной отрасли сокращаются

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев в ходе аппаратного совещания дал старт 100-дневным реформам по дебюрократизации процесса получения разрешительных документов на строительство и проведения медико-социальной экспертизы и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Он отметил, что строительная отрасль демонстрирует стремительное развитие и играет роль локомотива экономики. Однако в настоящее время административные барьеры существенно замедляют темпы строительства. Сбор необходимых документов, прохождение экспертиз и получение разрешений занимают от 90 дней до 6 месяцев, а в ряде случаев еще больше времени.

В целях ускорения развития строительного сектора предложено сократить сроки получения разрешительных документов:

  • для крупных объектов (промышленные проекты, здания площадью более 500 квадратных метров и выше трех этажей, инженерные сети) с 180 до 50 рабочих дней;
  • для средних объектов (до 500 квадратных метров и до трех этажей) разрешение должно выдаваться не более чем за 30 рабочих дней вместо текущих 90;
  • для небольших объектов (индивидуальные жилые дома до 150 квадратных метров и не выше одного этажа) вводится сверхупрощенный режим — разрешение за 15 рабочих дней.

Кабмин также выступает за создание единой нормативной базы для всех госорганов, участвующих в строительных процессах, с едиными сроками рассмотрения экспертиз и выдачи разрешений, включая упрощение процедур предоставления технических условий и подключения к инженерным сетям, ликвидацию устаревших норм.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что реализация реформы должна привести к ощутимым изменениям. Он поручил Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и задействованным государственным органам завершить поставленные задачи в 100-дневный срок.

Другим важным вопросом является дебюрократизация медико-социальной экспертизы, реабилитации и абилитации для людей с ограниченными возможностями через цифровые решения.

Как отметил Адылбек Касымалиев, процедура прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭК), получения реабилитационной помощи и абилитации для граждан с ОВЗ сопровождается сложными бюрократическими преградами. После получения бумажной справки о присвоении статуса инвалидности граждане вынуждены самостоятельно обращаться в социальные службы, медицинские учреждения, протезные заводы и другие инстанции. Этот процесс занимает не менее 30 дней, требует значительных временных и финансовых затрат и создает дополнительные трудности для тех, кто уже нуждается в поддержке. Вместо эффективной системы социальной защиты люди сталкиваются с лишними сложностями.

Для кардинального изменения системы предложено реализовать три ключевые реформы:

  • автоматизация межведомственного обмена данными;
  • создание электронного реестра — вся информация о статусе инвалидности должна обновляться в режиме реального времени и быть доступной для всех профильных учреждений;
  • упрощение процедур и сокращение документооборота — отмена многократной подачи одних и тех же документов, минимизация личного посещения учреждений, расширение онлайн-услуг, чтобы весь процесс получения реабилитационной и социальной помощи занимал не более пяти дней.

Министерству труда, социального обеспечения и миграции совместно с задействованными государственными органами поручено в 100-дневный срок провести необходимые мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323015/
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