На госслужбу без конкурса. ЖК одобрил привилегии для выпускников лицея «Акылман»

На заседании Жогорку Кенеша депутаты в третьем чтении одобрили законопроект, инициированный президентом.

Садыр Жапаров предложил вне конкурса зачислять в резерв кадров государственной гражданской и муниципальной службы выпускников президентского лицея «Акылман» и зарубежных высших учебных заведений, получивших образование в рамках международной стипендии президента КР «Эл умуту».

Предлагается также внести изменения в Закон «Об образовании», по которым выпускники лицея «Акылман» смогут поступать в вузы независимо от результатов Общереспубликанского тестирования. Кроме того, им хотят предоставить право выбора образовательной организации и формы обучения за счет государственного гранта как в КР, так и в иностранных государствах.

Напомним, президентский лицей «Акылман» создан летом 2023-го. Основная цель — развитие интеллектуального, научного и творческого потенциала обучающихся. Создание необходимых условий для поддержки и стимулирования особо одаренных детей является одним из важнейших направлений государственной политики в области образования. Лицей «Акылман» финансируют за счет фонда президента, и он подчиняется непосредственно главе государства.

Президентскую стипендию «Эл умуту» Садыр Жапаров учредил 10 мая 2022 года для молодых кыргызстанцев, поступивших в магистратуру и докторантуру зарубежных вузов. Программа предусматривает предоставление финансовой поддержки, размер которой может доходить до $50 тысяч, молодым кыргызстанцам, которые поступили в один из 100 ведущих университетов мира. В 2023-м стипендию «Эл умуту» получили 13 человек.