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Власть

Трамп поднял до 50 процентов пошлины на часть товаров из Канады

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству торговли увеличить еще на 25 процентов пошлины на импортируемые из Канады в страну сталь и алюминий после введения канадской провинцией Онтарио тарифов на электричество.

«На основе введенных Онтарио 25-процентных пошлин на электричество, поступающее в Соединенные Штаты, я поручил моему министру торговли поднять на 25 процентов — до 50 процентов — тарифы на сталь и алюминий, поступающие в США из Канады», — написал он в социальной сети Truth Social во вторник.

Дональд Трамп отметил, что меры вступят в силу утром 12 марта.

Также он заявил, что Канада должна немедленно отменить свои пошлины в размере от 290 до 350 процентов на различные молочные продукты, направленные против американских фермеров.

Американский президент отметил, что если Канада не отменит и другие введенные ею тарифы, то 2 апреля он существенно повысит пошлины на поступающие в Штаты из этого государства автомобили.

Кроме того, он заявил о намерении объявить чрезвычайное положение в энергетическом секторе в связи с действиями Канады.

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Отметим, 10 марта канадский штат Онтарио объявил о введении 25-процентных пошлин на электричество, поставляемое им в США. Онтарио предоставляет электричество американским штатам Нью-Йорк, Миннесота и Мичиган.

Эти меры представляют собой эскалацию торгового конфликта между Соединенными Штатами и Канадой, начавшегося после введения США 25-процентных пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики в феврале 2025 года. В ответ Канада ввела собственные тарифы на американские товары.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322458/
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