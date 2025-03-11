Большая часть ювелирных изделий в Кыргызстан завозится контрабандным путем

В Кыргызстан большая часть ювелирных изделий завозится контрабандным путем. Об этом заявил глава департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Алмаз Кадыракунов на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

Он рассказал, что на рынке драгметаллов есть рост, но происходит он за счет перепродажи, а не за счет повышения производства. Основная причина отсутствия роста производства — проблема доступа к сырью местных производителей.

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Проблема доступа к сырью возникла из-за приоритетного права Национального банка покупать золото у аффинажного завода. Покупать же потом золото у Нацбанка или «Кыргызалтына», по мнению Алмаза Кадыракунова, дорого.

Он отметил, что у департамента драгметаллов также есть приоритетное право покупать золото аффинажного завода. Для решения возникшей проблемы ведомство готово закупать золото для ювелиров и отдавать его без наценки.