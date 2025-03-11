Кыргызстан будет расширять двустороннее сотрудничество с Тунисом и Сенегалом, сообщает МИД.

Отмечается, что на полях чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел стран – членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) в Джидде состоялись встречи посла КР в Саудовской Аравии Улукбека Марипова с министром иностранных дел, миграции и по делам тунисцев за рубежом Тунисской Республики Мохамедом Али Нафти и министром иностранных дел Республики Сенегал Яссином Фалем.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая взаимодействие в рамках международных организаций. Внимание также уделено перспективам расширения политического и экономического сотрудничества, в том числе в рамках взаимных визитов на высоком уровне.

Улукбек Марипов вручил копии посланий руководства страны, направленных президентам Туниса и Сенегала.