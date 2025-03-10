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Власть

Глава Минюста назначен директором НИСИ и стал замом Адылбека Касымалиева

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев провел совещание по реализации указа президента о дебюрократизации госслужбы. На нем объявлено о новом этапе реформ для устранения административных барьеров, ускорения принятия решений и повышения эффективности.

Отмечается, что министр юстиции Аяз Баетов назначен директором Национального института стратегических инициатив (НИСИ) с одновременным присвоением статуса заместителя главы кабмина до 1 октября 2025 года.

НИСИ наделяется полномочиями по координации реформ госуправления и оперативного внедрения изменений.

«Нам нельзя терять время на долгие дискуссии, мы должны без промедления приступить к обсуждению и реализации конкретных решений. Завтра в рамках обсуждения стратегии «Кыргызстан-2030» мы интегрируем эти реформы в долгосрочную программу развития страны. Президент принял решение запустить этот процесс немедленно, назначив команду, которая не только продумает реформу, но и предложит конкретные решения в кратчайшие сроки. Уже через месяц мы увидим первые шаги, а в течение шести месяцев должны достичь значительных результатов. Это не просто изменения на бумаге — это реальные реформы, которые обеспечат гибкость, скорость и эффективность государственного управления, соответствующего масштабу и динамике решений, принимаемых президентом», — сказал Адылбек Касымалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322293/
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