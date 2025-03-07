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Власть

В Кыргызстане хотят запретить ввоз кузовов автомобилей на полгода

Министерство экономики и коммерции предлагает ввести временный запрет на ввоз (импорт) кузовов автомобилей в Кыргызстан на полгода. Проект постановления опубликован на сайте «Коом талкуу».

Документ разработан в рамках Указа президента «О мерах по легализации автотранспортных средств».

Цель проекта постановления — обеспечение безопасности дорожного движения и транспорта, прозрачности процесса приобретения движимого имущества (автотранспортных средств, имеющих государственные регистрационные знаки иностранных государств) и гарантии его сохранности для добросовестных владельцев (физических лиц).

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«Есть случаи незаконной эксплуатации, так называемые конструкторы — транспортные средства, собранные из ввезенных запасных частей и агрегатов других автотранспортных средств. Нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере регистрации, постановки на учет автотранспортных средств не предоставляют возможность лицам зарегистрировать в установленном порядке вышеуказанные категории автомобилей», — говорится в справке-обосновании.

Запрет не коснется кузовов, предназначенных для производства и сборки на территории Кыргызской Республики авто, ввозимых компаниями «ДТ Техник», «Транснациональная корпорация «Шумкар», «Китайско-Кыргызская совместная автомобильная производственная компания «Жису», «Шунфа», «Мурат Авто», «Кыргыз Унаа Курулуш», «Меридиан Голд».
Ссылка: https://24.kg/vlast/322051/
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