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Власть

Визит главы кабмина Кыргызстана во Вьетнам. Какие документы подписали

Фото кабинета министров КР. Подписание двусторонних документов между Кыргызстаном и Вьетнамом

В рамках официального визита председателя кабинета министров Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева во Вьетнам подписан ряд двусторонних документов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина КР.

По ее данным, Адылбек Касымалиев и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь подписали совместное заявление. А также следующие документы:

  • соглашение между кабинетом министров КР и правительством Вьетнама о сотрудничестве в области образования;

  • меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции КР и Министерством юстиции Вьетнама о правовом сотрудничестве;

  • меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством гражданской авиации при кабинете министров КР и Управлением гражданской авиации Вьетнама.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/321972/
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