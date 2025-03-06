Визит главы кабмина Кыргызстана во Вьетнам. Какие документы подписали

Фото кабинета министров КР. Подписание двусторонних документов между Кыргызстаном и Вьетнамом

В рамках официального визита председателя кабинета министров Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева во Вьетнам подписан ряд двусторонних документов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина КР.

По ее данным, Адылбек Касымалиев и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь подписали совместное заявление. А также следующие документы:

соглашение между кабинетом министров КР и правительством Вьетнама о сотрудничестве в области образования;

меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции КР и Министерством юстиции Вьетнама о правовом сотрудничестве;

меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством гражданской авиации при кабинете министров КР и Управлением гражданской авиации Вьетнама.