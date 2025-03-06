Владимир Путин назначил посла России в США

Директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Дарчиев назначен послом РФ в США. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

По данным СМИ, на прошлой неделе Соединенные Штаты дали согласие на назначение Александра Дарчиева новым послом.

Отметим, резиденция российской дипмиссии в Вашингтоне была без главы полгода.

Фото МИД России. Александр Дарчиев назначен послом РФ в США

Александру Дарчиеву 64 года. Ранее, в 2014-2021 годах, был послом в Канаде, с января 2021-го занимал должность директора департамента Северной Америки МИД России. Он также около десяти лет работал в диппредставительстве РФ в Вашингтоне, с 2005 года — в чине советника-посланника. На дипломатической службе находится с 1992-го, владеет английским и французским языками.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли первые очные переговоры между представителями США и РФ. Одним из обсуждаемых вопросов также было возобновление дипломатических отношений на уровне посольств.