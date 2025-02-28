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Власть

Племянник советника президента Темирболот Абыкеев назначен мэром Баткена

Племянник советника президента Чолпонбека Абыкеева Темирболот Абыкеев назначен мэром города Баткена. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Напомним, Темирболот Абыкеев был акимом Кара-Суйского района. В июле 2024 года его задержали сотрудники ГКНБ по подозрению в получении взятки.

Госкомитет нацбезопасности сообщил, что в рамках уголовного дела по незаконной выдаче земельных участков в Ынтымакском айыльном аймаке получены сведения о причастности к этому Темирболота Абыкеева. Сотрудники спецслужб установили, что он получил крупную сумму от одного из глав айыл окмоту за содействие и покровительство.

из интернета
Фото из интернета. Темирболот Абыкеев

Однако позже стало известно, что уголовное дело в отношении бывшего акима Кара-Суйского района прекращено за отсутствием состава преступления.

Темирболот Абыкеев в должности акима также запомнился тем, что заставил журналиста и оператора «ОшТВ» удалить кадры, где он в рабочее время был замечен на тое в селе Кожокелен.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321436/
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