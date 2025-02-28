16:52
USD 87.45
EUR 91.64
RUB 1.01
Власть

Президент уволил мэров городов Каракола и Кызыл-Кии

Мэров города Каракола Иссык-Кульской области Фархата Алжамбаева и города Кызыл-Кии Баткенской области отправили в отставку. Об этом сообщили пресс-служба президента.

Как отмечается, распоряжения Садыр Жапаров подписал сегодня.

Фархат Алжамбаев освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению, Асилбек Маткалыков — на основании личного заявления.

Кстати, на коллегии администрации президента, которая прошла 21 февраля, мэру Каракола Фархату Алжамбаеву рекомендовали освободить от занимаемой должности своего заместителя Гульназ Орозову за ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321404/
просмотров: 796
Версия для печати
Материалы по теме
Первый замглавы Минобороны получил выговор от кабмина, а затем и от президента
Президент отправил в отставку акимов семи районов
У директора государственного учреждения «Кызмат» новые заместители
Мэр города Ош потребовал от ректоров вузов выделить деньги на развитие города
Экс-полпред президента на Иссык-Куле получил новое назначение
В администрации президента новый начальник управления — Нурбек Ташбеков
Азамат Кадыралиев стал заместителем руководителя администрации президента
Бекбосун Борубашов назначен председателем Национальной аттестационной комиссии
Айбек Абдымомунов назначен директором Госагентства физической культуры и спорта
Нурдан Орунтаев указом назначен министром архитектуры, строительства и ЖКХ
Популярные новости
Анклав Кайрагач перешел Кыргызстану. Какие участки взамен передали Таджикистану Анклав Кайрагач перешел Кыргызстану. Какие участки взамен передали Таджикистану
Кыргызско-таджикская граница. Как решился вопрос с&nbsp;таджикским анклавом Ворух Кыргызско-таджикская граница. Как решился вопрос с таджикским анклавом Ворух
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан обменялись селами и&nbsp;участками вдоль госграницы Кыргызстан и Таджикистан обменялись селами и участками вдоль госграницы
Местности Торт-Кочо на&nbsp;кыргызско-таджикской границе присвоен нейтральный статус Местности Торт-Кочо на кыргызско-таджикской границе присвоен нейтральный статус
Бизнес
&laquo;Семья Премиум&raquo;: домашний и&nbsp;мобильный интернет на&nbsp;три SIM-карты в&nbsp;тарифе от&nbsp;О! «Семья Премиум»: домашний и мобильный интернет на три SIM-карты в тарифе от О!
30&nbsp;ночей безлимита: О! дарит бесплатные интернет, звонки и&nbsp;SMS в&nbsp;честь Рамазана 30 ночей безлимита: О! дарит бесплатные интернет, звонки и SMS в честь Рамазана
Бесплатные интернет и&nbsp;звонки от&nbsp;MEGA в&nbsp;честь месяца Рамазан Бесплатные интернет и звонки от MEGA в честь месяца Рамазан
Забудьте о&nbsp;процентах на&nbsp;65&nbsp;дней&nbsp;&mdash; оформите кредитную карту от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Забудьте о процентах на 65 дней — оформите кредитную карту от «Бакай Банка»
28 февраля, пятница
16:40
Орозо-2025. Более ста мечетей проверили в Бишкеке перед началом поста Орозо-2025. Более ста мечетей проверили в Бишкеке перед...
16:30
Инвесторов попросили ускорить работу над ТЭО газовой станции Бишкекской ТЭЦ-2
16:16
Участок дороги Балыкчи — Кочкор будут временно перекрывать с 5 марта по 5 мая
15:59
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
15:58
Кыргызстанцев просят экономить электричество: идет ремонт гидроагрегата