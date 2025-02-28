Президент уволил мэров городов Каракола и Кызыл-Кии

Мэров города Каракола Иссык-Кульской области Фархата Алжамбаева и города Кызыл-Кии Баткенской области отправили в отставку. Об этом сообщили пресс-служба президента.

Как отмечается, распоряжения Садыр Жапаров подписал сегодня.

Фархат Алжамбаев освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению, Асилбек Маткалыков — на основании личного заявления.

Кстати, на коллегии администрации президента, которая прошла 21 февраля, мэру Каракола Фархату Алжамбаеву рекомендовали освободить от занимаемой должности своего заместителя Гульназ Орозову за ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей.