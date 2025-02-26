Депутат заявил о пытках в колонии особого режима. Ответ ГСИН и Генпрокуратуры

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев спросил первого заместителя председателя Государственной службы исполнения наказаний Кемеля Садыкова, что происходит в исправительном учреждении № 19 (особый режим) в Сокулукском районе.

По словам нардепа, к нему обратились родственники заключенных и сообщили, что в колонии они подвергаются пыткам.

«Они обращаются в СМИ, но журналисты не пишут об их проблеме, Генеральная прокуратура и другие правоохранительные органы не хотят расследовать дело, а сотрудники Национального центра по предупреждению пыток побывали в колонии, но не могут дать внятного ответа», — сказал Дастан Бекешев.

Кемель Садыков ответил, что информация не соответствует действительности, никого из заключенных не подвергали пыткам.

Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева добавила, что по обращениям родственников заключенных и депутатов спецпрокурор расследует дело, но арестанты отказываются проходить судмедэкспертизу.

«Заключенные отказываются от претензий и говорят, что заявления пишут не они, а их родственники. Как оказалось, последним отказали в свиданиях с заключенными и запретили арестантам пользоваться телефонами», — сказала она.