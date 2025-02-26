«Золотая карта» появится в США: за ВНЖ нужно будет заплатить $5 миллионов

Дональд Трамп анонсировал новую программу по получению вида на жительство в США, которую представит правительство. Она предусматривает запуск «золотой карты», которая нужна для оплаты за ВНЖ $5 миллионов. Об этом сообщает Independent.

По словам президента Соединенных Штатов, полученные деньги могут пойти на покрытие дефицита бюджета.

«Мы собираемся продавать золотую карту. У вас есть зеленая карта. Это золотая карта. Мы собираемся установить цену на эту карту», — сказал он журналистам на пресс-конференции в Белом доме.

По мнению Дональда Трампа, люди, которые могут потратить на визу $5 миллионов, будут создавать в США новые рабочие места.

«Я знаю некоторых русских олигархов, очень хорошие люди. Возможно, они не так богаты, как раньше. Я думаю, они смогут позволить себе $5 миллионов», — ответил он на вопрос, смогут ли на новый тип американских виз претендовать российские бизнесмены.

«Золотая карта» будет соответствовать грин-карте и обеспечит путь к американскому гражданству. Она заменит визу EB-5 (по ней нужно вложить около $1 миллиона в проекты на территории Штатов). Также лидер США предположил, что компании смогут с помощью этой системы привлекать ценных специалистов.

Дональд Трамп высказался с критикой в адрес существующей системы выдачи ВНЖ, потому что не понимает, «почему должны раздавать их (визы) просто так».