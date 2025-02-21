За безрезультатные зарубежные командировки раскритиковали главу Минобразования

На коллегии администрации президента особой критике подверглась министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева. Доклад представил начальник управления контроля исполнения решений главы государства и кабмина Азамат Осмонов.

По его словам, Догдургуль Кендирбаева совершила десять международных поездок в прошлом году общей продолжительностью 32 рабочих дня. В частности, была восьмидневная поездка в Австрию, где так и не достигли конкретных результатов по цифровизации образования и созданию кыргызско-китайского университета.

«Вопрос привлечения $200 миллионов для проекта «Образование для будущего» остается на стадии обсуждения. Поездка министра в Великобританию в мае 2024-го с целью привлечения $400 тысяч на учебники и дополнительное финансирование для министерства не достигла поставленных целей», — сказал Азамат Осмонов.

Догдуркуль Кендирбаева возразила докладчику. Она сказала, что контракт подписан и работа ведется.

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев попросил министра не вступать в полемику и предоставить ответ в письменном виде.