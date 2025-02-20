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Власть

Президент приостановил действие закона о присяжных заседателях до 2035 года

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О приостановлении действия Закона «О присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики» и отдельных норм Уголовно-процессуального кодекса».

Уточняется, что в целях обеспечения эффективного функционирования института присяжных заседателей, создания необходимых условий для его реализации, включая определение источников финансирования и развитие соответствующей инфраструктуры положениями документа предусматривается приостановление действия закона о присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики и главы 45 УПК до 1 января 2035 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320499/
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