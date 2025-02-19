На заседании Жогорку Кенеша депутат Айсулуу Мамашова сообщила, что государственный кризисный центр в Бишкеке так и не открыл свои двери пострадавшим от семейного насилия женщинам и детям весной 2024 года.

По ее словам, не выделены деньги на функционирование центра.

«Все кризисные центры в стране зависели от средств международных доноров. Но из-за некоторых политических процессов деньги от доноров перестали поступать, и кризисные центры нуждаются в помощи. Отмечу, они располагаются в арендованных зданиях. Из-за роста семейного насилия все кризисные центры заполнены, а государственный, несмотря на это, не работает», — сказала Айсулуу Мамашова.

Она отметила, что ситуация с кризисными центрами особенно остра в Оше. Однако ни мэр города, ни полномочный представитель президента в области не хотят помогать кризисным центрам.

«Государство должно поддерживать кризисные центры, потому что женщинам с детьми, пострадавшим от семейного насилия, больше некуда идти. Кроме того, они обращаются в эти центры за юридической и психологической помощью», — добавила нардеп.