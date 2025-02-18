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Власть

Подписан закон о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях: штрафы выросли

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Кодекс о правонарушениях». Документ, принятый Жогорку Кенешем 25 декабря 2024 года, направлен на усиление контроля в сферах охраны окружающей среды, промышленной безопасности, горного надзора и охраны недр.

Законом увеличены штрафы за ряд нарушений. В частности:

  • за уклонение от прохождения или невыполнение требований государственной экологической экспертизы штрафы для физических лиц повышены с 5,5 тысячи до 15 тысяч сомов, для юридических — с 17 тысяч до 30 тысяч сомов;
  • за нарушение фитосанитарных мер или контроля — с 3 тысяч до 10 тысяч сомов для физических лиц, с 13 тысяч до 28 тысяч сомов для юридических;
  • за нарушение порядка использования территорий или объектов природно-заповедного фонда — с 5,5 тысячи до 10 тысяч сомов для физлиц, с 17 тысяч до 28 тысяч сомов для юрлиц;
  • за нарушение порядка застройки площадей залегания полезных ископаемых — с 7,5 тысячи до 15 тысяч сомов для физлиц, с 23 тысяч до 50 тысяч сомов для юрлиц;
  • за нерациональное использование месторождений полезных ископаемых — с 5,5 тысячи до 15 тысяч сомов для физлиц, с 17 тысяч до 35 тысяч сомов для юрлиц;
  • за утрату маркшейдерской документации — с 5,5 тысячи до 13 тысяч сомов для физлиц, с 17 тысяч до 35 тысяч сомов для юрлиц;
  • за нарушение правил разработки месторождений полезных ископаемых штрафы составят 13 тысяч сомов для физлиц и 35 тысяч сомов для юрлиц;
  • за нарушение правил проведения работ по геологическому изучению недр — 15 тысяч сомов для физлиц и 35 тысяч сомов для юрлиц.

Кроме того, расширены полномочия органов, которым предоставлено право рассмотрения дел о нарушениях в сфере экологической безопасности и промышленного надзора.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320282/
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