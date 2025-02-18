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Власть
Сюжет: Семейное насилие

Некоторые женские кризисные центры на грани закрытия из-за отсутствия денег

Некоторые кризисные центры находятся на грани закрытия из-за отсутствия финансирования. Об этом руководители организаций сообщили на форуме женщин-депутатов, прошедшем в Жогорку Кенеше.

Народные избранницы Гуля Кожокулова и Камила Талиева отметили рост случаев домашнего насилия и подчеркнули необходимость борьбы с ним.

Руководители кризисных центров представили информацию о своей работе и попросили оказать всестороннюю поддержку. Отмечено, что некоторые кризисные центры на грани закрытия из-за различных трудностей, в том числе отсутствия средств на аренду.

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Депутаты Надира Нарматова и Айсаракан Абдибаева обозначили важность поддержки кризисных центров и предложили по итогам форума принять резолюцию, чтобы решить вопрос на уровне администрации президента и кабинета министров.

Представитель Министерства труда, социального обеспечения и миграции сообщила, что в 2025 году предусмотрено 115 миллионов сомов, которые направят на реализацию проектов, предложенных кризисными центрами.

В работе форума, помимо женщин-депутатов, участвовали главы кризисных центров, представители Министерства финансов, Министерства труда, социального обеспечения и миграции, ГКНБ, МВД, института омбудсмена, организаций по защите прав детей и женщин.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320258/
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