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Власть

Мэр города Ош потребовал от ректоров вузов выделить деньги на развитие города

Мэр Оша Женишбек Токторбаев потребовал от ректоров вузов перечислить деньги муниципалитету от контрактов студентов на развитие города.

Градоначальник встретился с руководителями ОшГУ, Кыргызско-Узбекского университета, Ошского государственного педагогического университета, ОшТУ и Ошского профильного колледжа. В указанных учебных заведениях обучаются 48 тысяч студентов, работают 2 тысячи 700 преподавателей. За мусор учреждения в год платят 343 тысячи сомов, в то время как стоимость обучения составляет от 30 тысяч сомов до $3,5 тысячи в год.

По словам Женишбека Токторбаева, студенты выбрасывают мусор по городу и создают пробки, приезжая на учебу на личных авто, несмотря на то что на территории вузов отсутствуют парковочные места.

В связи с этим мэр потребовал от ректоров выделить из контракта каждого студента по 1 тысячи сомов на развитие инфраструктуры Оша. Помимо этого, он призвал руководителей построить многоярусные парковки для автомобилей студентов и педагогов или вовсе запретить им передвигаться на личных машинах. Женишбек Токторбаев также потребовал отодвинуть заборы вузов на 10 метров для расширения дороги. 

Ректор ОшГУ попытался возразить мэру, назвав требования нелогичными, на что Женишбек Токторбаев ответил, что он «засиделся в кресле» и погряз в коррупции за пять лет нахождения в должности.

Градоначальник также заявил, что ответственность руководителей вузов он будет поднимать на уровне кабмина и расскажет об их саботаже президенту.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320212/
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