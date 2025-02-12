В Кыргызстане госслужащих будут наказывать за плохую работу. Каким образом

Для госслужащих намерены ввести новые методы наказаний. Об этом на брифинге рассказал начальник управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров Азамат Осмонов.

По его словам, чтобы наказания для госслужащих имели эффект, сотрудника, получившего строгий выговор, нужно сразу увольнять. Однако в нормативно-правовых актах нет никаких ограничений, и чиновник может продолжать работать, получая при этом несколько выговоров подряд.

«Для эффективной работы государственных органов будет разработан механизм наказаний, в котором госслужащих будут лишать премий, урезать заработную плату в том числе. Уже на стадии разработки поправка в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающая введение штрафа в 10 тысяч сомов за нарушение сроков рассмотрения обращений граждан», — добавил Азамат Осмонов.