Блокировка счетов кыргызстанцев в РФ. Депутат призывает МИД помочь мигрантам

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев поднял проблему трудящихся кыргызстанцев в России.

Нардеп отметил, что ему печально наблюдать, как с гражданами КР обращаются в Российской Федерации.

«Россия — наш стратегической партнер. Но когда видишь, как блокируют счета кыргызстанцев, вводят несоразмерные правовые ограничения... Причем такие ограничения не вводит ни одна страна в мире против наших граждан. Как стратегический партнер может так обращаться с союзником и другом? Это внешняя политика, и с этим должны разобраться главы государств. В рамках ЕАЭС вообще такого не должно было быть», — сказал Дастан Бекешев.

Он заметил, что кыргызстанцам трудно получить живую консульстацию в консульствах и посольстве в РФ.

«Наши граждане обращаются в консульства, посольство, а им отвечают не живые люди, а чат-боты. Я попросил бы консулов, посла оказывать правовую поддержку нашим соотечественникам, чтобы они объяснили все введенные ограничительные меры. Мы их отменить не можем, но мы можем помочь нашим гражданам уехать оттуда с деньгами. Прошу МИД серьезнее отнестись к этому вопросу, а не просто обходиться заявлениями и объявлениями», — обратился депутат.

По данным МИД, в России в реестр контролируемых лиц включено около 67 тысяч кыргызстанцев, у подавляющего большинства которых заблокировали банковские карты. Для исключения из реестра, разблокировки банковских карт и снятия других ограничительных мер им рекомендуют урегулировать свое правовое положение в стране либо выехать за пределы РФ.