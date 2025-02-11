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Власть

У мэрии Бишкека нет денег, чтобы расплатиться с долгами перед поставщиками угля

На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике депутат Айжигит Тыналиев сообщил, что около 80 водителей КамАЗов компании «Али Курулуш», которые поставляют уголь из Мин-Куша на ТЭЦ Бишкека, позвали его на встречу и рассказали, что несколько месяцев не могут получить заработную плату, потому как мэрия не рассчитывается с фирмой за поставки.

Из-за этого у компании образовались долги перед водителями в размере 30 миллионов сомов, а также за топливо — 20 миллионов, перед «Кыргыз темир жолу» — 18 миллионов и 10 миллионов — по налогам.

Вице-мэр столицы Талайбек Байгазиев подтвердил, что у муниципалитета есть задолженность за поставки в размере 870 миллионов сомов.

«Долг «Али Курулуш» составлял 103 миллиона сомов, в пятницу мы им перевели 30 миллионов. Сейчас у нас в кассе денег нет. Мы ведем переговоры с Министерством финансов, чтобы расплатиться с «Али Курулуш» и другими поставщиками. В переговорах с Минфином участвует и глава кабмина», — проинформировал он.

Чиновник заверил, что вопрос решится в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319585/
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