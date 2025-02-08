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Власть

Госвизит в КНР. Эксперты о перспективах и вызовах кыргызско-китайских отношений

Фото пресс-службы президента КР

Государственный визит президента Садыра Жапарова в Китай завершился накануне. Поездка длилась почти четыре дня — с 4 по 7 февраля. В последний день глава государства вместе с супругой принял участие в церемонии открытия зимней Азиады-2025 в Харбине.

В преддверии визита президент Кыргызстана дал интервью китайскому изданию «Синьхуа», в котором заявил, что отношения между Кыргызстаном и Китаем переживают «золотой век» сотрудничества.

DW опросила экспертов о том, как изменились двусторонние отношения в последние годы, а также о перспективах и возможных рисках кыргызско-китайского сотрудничества.

Развитие кыргызско-китайских связей: что изменилось за последние годы?


Кандидат политических наук, автор монографии «Россия и Китай в Центральной Азии и фактор ШОС» Наргиза Мураталиева отмечает, что отношения двух стран, действительно, вышли на качественно новый уровень, чему способствовало достижение договоренностей по крупным инфраструктурным проектам.

«В первую очередь стоит отметить официальную церемонию запуска строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая состоялась в декабре 2024 года. Во-вторых, направления сотрудничества постоянно расширяются: помимо традиционно торгово-экономических проектов, активизировалось взаимодействие в сферах сельского хозяйства, туризма, продовольственной безопасности, науки, новых технологий и других областях. В-третьих, кыргызско-китайское сотрудничество углубляется и в многостороннем формате, например в рамках механизма «Китай — Центральная Азия» (С+С5)», — поясняет Мураталиева. 

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Фото соцсети. Наргиза Мураталиева

Китаевед и политолог Айболот Айдосов считает, что главным достижением в кыргызско-китайских отношениях на данный момент является запуск строительства железной дороги в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь».

«Практически все руководители Кыргызстана с момента обретения независимости стремились реализовать этот проект, но только при Садыре Жапарове удалось сдвинуть его с мертвой точки. В этом сыграли роль и внешние факторы. Сегодня мировая обстановка складывается так, что страны, которые ранее препятствовали реализации данного проекта, утратили свое влияние на Кыргызстан, так как сосредоточены на собственных проблемах. Это временное окно возможностей позволило запустить строительство», — объясняет эксперт.

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Фото соцсети. Айболот Айдосов

Он также подчеркивает, что Китай активно инвестирует и кредитует различные проекты в Кыргызстане.  

Сегодня присутствие Китая ощущается практически во всех сферах. 

Айболот Айдосов. 

Специалист в области международных отношений Саламат Джыбыкеев считает, что Китай на сегодняшний день является одним из ведущих мировых экономических и технологических лидеров, и это единственная сверхдержава, с которой Кыргызстан имеет общую границу.

По его словам, в рамках инициативы «Один пояс — один путь» Китай стремится создать благоприятное внешнеэкономическое и внешнеполитическое окружение, что совпадает с интересами Кыргызстана. «Как малая держава КР заинтересована в стабильном внешнем окружении. Кроме того, сотрудничество с КНР открывает для Кыргызстана доступ к альтернативным рынкам сбыта, источникам капитала и передовым технологиям», — отмечает эксперт.

Наргиза Мураталиева подчеркивает, что кыргызско-китайское сотрудничество носит многоплановый характер. Оно способствует развитию инфраструктурного и логистического потенциала Кыргызстана, а также привлечению инвестиций в зеленые проекты.

«Китайские вложения в возобновляемые источники энергии в перспективе позволят снизить зависимость Кыргызстана от традиционных энергоресурсов и увеличить долю экологичных технологий. В ходе визита Садыра Жапарова в Пекин были заключены инвестиционные соглашения на строительство ветровой и солнечной электростанций мощностью по 300 мегаватт каждая», — рассказывает эксперт.

Китай постепенно открывает свои рынки для кыргызстанских товаров. 6 февраля были подписаны протоколы по экспорту фасоли, шерсти, кашемира, мяса птицы и субпродуктов из Кыргызстана в КНР. 

Риски и вызовы кыргызско-китайского сотрудничества


Эксперты сходятся во мнении, что Кыргызстану необходимо проводить сбалансированную многовекторную политику.

«Важно диверсифицировать внешнеэкономические связи, заключать выгодные соглашения и имплементировать рентабельные проекты, которые не превратятся в долговое бремя в будущем», — подчеркивает Наргиза Мураталиева.

Саламат Джыбыкеев добавляет, что одной из ключевых проблем является несоразмерность потенциалов двух стран.

«Кыргызстан и Китай — государства с разными возможностями и темпами развития. Эта разница может стать источником определенных рисков. Кроме того, часть вызовов может быть связана с динамикой отношений Китая с другими крупными державами, в частности США. Недавно к власти в Вашингтоне вернулась команда Дональда Трампа, известного своей жесткой антикитайской риторикой. Напряженность между Пекином и Вашингтоном неизбежно будет влиять и на другие страны, включая Кыргызстан», — поясняет эксперт.

Айболот Айдосов напоминает, что Кыргызстан и в целом Центральная Азия расположены в зоне геополитических интересов крупнейших держав.

«Нам важно не превращаться в поле столкновения интересов великих держав, а, напротив, становиться площадкой для их конструктивного взаимодействия», — заключает он.

Источник: DW
Ссылка: https://24.kg/vlast/319348/
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