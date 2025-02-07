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Власть

Кабмин Кыргызстана выделил 20 квот на обучение в докторантуре

Кабинет министров принял постановление о финансировании программ последипломного профессионального образования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для подготовки научных сотрудников по программам PhD, докторантуре и аспирантуре выделят 20 квот. Из них 15 Министерству образования и науки и 5 — Национальной академии наук КР. На каждого аспиранта при очной форме обучения полагается 95,8 тысячи сомов в год.

Отмечается, что основными задачами финансирования являются обеспечение прозрачности и целевого использования бюджетных средств, а также поддержка аспирантов в их образовательной и научно-исследовательской деятельности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319239/
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