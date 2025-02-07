Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В документе говорится, что указ вводит финансовые и визовые санкции против лиц, которые участвуют в расследованиях в отношении граждан США или их союзников, а также членов их семей.

Решение последовало после того, как неделю назад демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев ввести санкции против МУС в знак протеста против ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. На этой неделе Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне.

МУС заранее принял меры для защиты своих сотрудников от возможных санкций США, выплачивая зарплаты на три месяца вперед, поскольку он готовится к финансовым ограничениям, сообщал ранее Reuters.

Напомним, будучи президентом США в первый срок, Трамп уже вводил санкции против базирующегося в Гааге МУС за расследование предполагаемых военных преступлений США в Афганистане, которые администрация Джо Байдена позднее отменила.

В марте 2023 года МУС также выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.