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Власть

Свободу передвижения рабочей силы просит обеспечить Россию посол Кыргызстана

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбек Боконтаев принял участие во встрече первого заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового с главами дипломатических миссий стран — участниц Евразийского экономического союза. Дипломатам разъяснили нормы вступившего в силу федерального закона, которым вводится режим высылки нелегеально пребывающих на территории госудаства иностранных граждан.

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По данным МИД, российская сторона особо обратила внимание на созданный «реестр контролируемых лиц» и необходимость иностранцам, включенным в него, до 30 апреля 2025 года урегулировать свое положение либо покинуть Россию.

Кубанычбек Боконтаев, учитывая положения Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014-го, обратил внимание на необходимость сохранения и обеспечения в нормативных актах и инициируемых законопроектах всех преференций, предусмотренных для трудящихся из стран союза в соответствии с одним из его основных принципов — свободы передвижения рабочей силы.

Он также отметил, что правоприменительная практика принятых российской стороной новых законодательных актов в сфере миграции не должна иметь негативных последствий для законопослушных трудящихся граждан из стран — участниц ЕАЭС во избежание перехода данного вопроса в политическую плоскость.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319182/
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