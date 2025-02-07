Давление на российский бизнес. Что думают об этом депутаты Жогорку Кенеша

В конце января 2024 года на заседании Межправительственного совета, который прошел в Алматы, глава правительства РФ Михаил Мишустин обвинил власти Кыргызстана в вымогательстве и давлении на «добропорядочные и добросовестные» российские компании, которые развивают экономику КР, создают новые рабочие места и входят в число крупнейших налогоплательщиков.

«Конкретные факты противоправных, иногда вымогательских действий изложены в дипломатической ноте российского МИД. Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов», — сказал он.

«Мы с вами до этого беседовали об этом. Как мы договаривались, по приезде я постараюсь об этом у себя поговорить и потом отдельно вас проинформирую», — ответил глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Из его ответа стало понятно, что вопрос уже обсуждался на закрытой встрече, и Михаил Мишустин зачем-то решил повторить это перед камерами в присутствии СМИ.

Заявление российского премьер-министра вызвало недовольство в Кыргызстане. Первым его слова прокомментировал председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов, назвав заявление преувеличением.

А вот как прокомментировали заявление Михаила Мишустина 24.kg депутаты Жогорку Кенеша.

У нас тоже есть свои претензии — Дастан Бекешев

«Есть у нас тоже претензии. А как они к нашим гражданам относятся, особенно в аэропортах? Сейчас мы вроде в одном пространстве ЕАЭС. Я считаю, что надо уйти от претензий в сторону сотрудничества и нормального диалога. Не должны россияне отчитывать публично нашего председателя кабинета министров. Он не маленький мальчик, а мы не субъект федерации, чтобы тут же послушаться», — сказал он.

Нардеп отметил, что Кыргызстан входит в состав ЕАЭС, поэтому к нему должны относиться как к союзнической стране. «Раз они нас называют партнерами и мы их называем так, давайте относиться друг к другу как партнеры, а не так, будто мы друг друга ненавидим и пытаемся подружиться», — добавил он.

Не нужно козырять рабочими местами и налогами — Кубанычбек Самаков

Депутат такое вмешательство во внутренние дела республики считает неприемлемым.

«Бизнес, который делается в Кыргызстане, нацелен на извлечение прибыли. И попрекать тем, что они создают рабочие места и оплачивают налоги, неуместно, потому что их главная цель — это не благотворительность, а прибыль. Поэтому инвесторы должны быть благодарны тому, что извлекают огромную прибыль на территории нашей страны», — заявил он.

Кубанычбек Самаков утверждает, что никакого давления и вымогательства со стороны государственных органов в КР никогда не было.

«У нас по закону есть ежегодные камеральные и плановые проверки. Проверяется весь бизнес Кыргызстана, не только зарубежных государств. Эти мероприятия направлены против теневой экономики. И надо особо отметить: каждая проверка, будь то камеральная или плановая, регистрируется в Генеральной прокуратуре, и с разрешения надзорного органа проверяется бизнес», — сказал он.

По словам парламентария, в Кыргызстане ни один государственный орган не может проверить, кого захочет. Поэтому такие заявления со стороны других стран в отношении кыргызстанских властей неуместны.

Глава кабмина не смог достойно ответить — Камила Талиева

Депутат на заседании парламента возмутилась, что председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев не смог дать российскому премьеру достойный ответ.

«Глава правительства РФ предъявил нам необоснованные обвинения. Адылбек Алешович должен был сказать, что мы правовое государство и закон работает для всех одинаково, что российские компании должны платить свои долги по налогам», — сказала Камила Талиева.

Также ее возмутило то, что Михаил Мишустин называл Кыргызстан Киргизией.

Давать политическую оценку некорректно — Чингиз Айдарбеков

«Председатель кабмина, мне кажется, достаточно взвешенно ответил. Теперь соответствующие органы должны рассмотреть вопрос и ответить. Я думаю, давать политическую оценку вообще не корректно. Это конкретный бизнес, и у бизнеса есть вопросы, претензии. Если это претензии, то их урегулируют в рамках переговоров. Если не достигнут консенсуса, дальше будет разбираться суд. Поэтому посмотрим, как дальше будет развиваться дело», — сказал он.

Народный избранник предположил, что проблема возникла после того, как государство начало всех заставлять платить налоги честно.

«Возможно, кто-то раньше не платил и сейчас в рамках поставленных для всех одинаковых условий кому-то что-то не нравится. Но я не думаю, что специально в отношении какой-то страны у нас ведется такая политика», — заключил он.

Мишустин озвучил непроверенную информацию — Данияр Толонов

Депутат Жогорку Кенеша считает, что главу правительства России ввели в заблуждение и он озвучил непроверенную информацию. По его мнению, этот вопрос вообще не стоило выносить на обсуждение общественности, а решать на межправительственных встречах.

«Я против высказываний о давлении на какой-либо бизнес в Кыргызстане. Глава ГНС пояснил, что закон для всех один. Инвестор, компания, из какого бы государства ни были, должны подчиняться нашим законам. Различные проверки проходят, но в рамках закона. К тем, кто укрывает налоги, будут применять меры, несмотря на то, кто за этой компанией стоит», — заявил Данияр Толонов.

У нас уже нет криминала, который вымогает — Жанар Акаев

Он отметил, что в стране уже нет криминала, который занимался вымогательствами у бизнеса. Единственное — надо честно отчислять налоги.

А этот скандал, по словам Жанара Акаева, случился из-за отдельной компании, которая хотела таким образом избежать штрафов за сокрытые налоги.

«Владельцы компании просто предоставили российским властям неверную информацию, а глава правительства поверил», — считает он.