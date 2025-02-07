Давление на российский бизнес. Что думают об этом депутаты Жогорку Кенеша

В конце января 2024 года на заседании Межправительственного совета, который прошел в Алматы, глава правительства РФ Михаил Мишустин обвинил власти Кыргызстана в вымогательстве и давлении на «добропорядочные и добросовестные» российские компании, которые развивают экономику КР, создают новые рабочие места и входят в число крупнейших налогоплательщиков.
«Конкретные факты противоправных, иногда вымогательских действий изложены в дипломатической ноте российского МИД. Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов», — сказал он.
Из его ответа стало понятно, что вопрос уже обсуждался на закрытой встрече, и Михаил Мишустин зачем-то решил повторить это перед камерами в присутствии СМИ.
Заявление российского премьер-министра вызвало недовольство в Кыргызстане. Первым его слова прокомментировал председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов, назвав заявление преувеличением.
А вот как прокомментировали заявление Михаила Мишустина 24.kg депутаты Жогорку Кенеша.
У нас тоже есть свои претензии — Дастан Бекешев
Нардеп отметил, что Кыргызстан входит в состав ЕАЭС, поэтому к нему должны относиться как к союзнической стране. «Раз они нас называют партнерами и мы их называем так, давайте относиться друг к другу как партнеры, а не так, будто мы друг друга ненавидим и пытаемся подружиться», — добавил он.
Не нужно козырять рабочими местами и налогами — Кубанычбек Самаков
«Бизнес, который делается в Кыргызстане, нацелен на извлечение прибыли. И попрекать тем, что они создают рабочие места и оплачивают налоги, неуместно, потому что их главная цель — это не благотворительность, а прибыль. Поэтому инвесторы должны быть благодарны тому, что извлекают огромную прибыль на территории нашей страны», — заявил он.
Кубанычбек Самаков утверждает, что никакого давления и вымогательства со стороны государственных органов в КР никогда не было.
«У нас по закону есть ежегодные камеральные и плановые проверки. Проверяется весь бизнес Кыргызстана, не только зарубежных государств. Эти мероприятия направлены против теневой экономики. И надо особо отметить: каждая проверка, будь то камеральная или плановая, регистрируется в Генеральной прокуратуре, и с разрешения надзорного органа проверяется бизнес», — сказал он.
По словам парламентария, в Кыргызстане ни один государственный орган не может проверить, кого захочет. Поэтому такие заявления со стороны других стран в отношении кыргызстанских властей неуместны.
Глава кабмина не смог достойно ответить — Камила Талиева
«Глава правительства РФ предъявил нам необоснованные обвинения. Адылбек Алешович должен был сказать, что мы правовое государство и закон работает для всех одинаково, что российские компании должны платить свои долги по налогам», — сказала Камила Талиева.
Также ее возмутило то, что Михаил Мишустин называл Кыргызстан Киргизией.
Давать политическую оценку некорректно — Чингиз Айдарбеков
«Председатель кабмина, мне кажется, достаточно взвешенно ответил. Теперь соответствующие органы должны рассмотреть вопрос и ответить. Я думаю, давать политическую оценку вообще не корректно. Это конкретный бизнес, и у бизнеса есть вопросы, претензии. Если это претензии, то их урегулируют в рамках переговоров. Если не достигнут консенсуса, дальше будет разбираться суд. Поэтому посмотрим, как дальше будет развиваться дело», — сказал он.
Народный избранник предположил, что проблема возникла после того, как государство начало всех заставлять платить налоги честно.
«Возможно, кто-то раньше не платил и сейчас в рамках поставленных для всех одинаковых условий кому-то что-то не нравится. Но я не думаю, что специально в отношении какой-то страны у нас ведется такая политика», — заключил он.
Мишустин озвучил непроверенную информацию — Данияр Толонов
«Я против высказываний о давлении на какой-либо бизнес в Кыргызстане. Глава ГНС пояснил, что закон для всех один. Инвестор, компания, из какого бы государства ни были, должны подчиняться нашим законам. Различные проверки проходят, но в рамках закона. К тем, кто укрывает налоги, будут применять меры, несмотря на то, кто за этой компанией стоит», — заявил Данияр Толонов.
У нас уже нет криминала, который вымогает — Жанар Акаев
А этот скандал, по словам Жанара Акаева, случился из-за отдельной компании, которая хотела таким образом избежать штрафов за сокрытые налоги.
«Владельцы компании просто предоставили российским властям неверную информацию, а глава правительства поверил», — считает он.