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Власть

Минобразования не регистрирует имеющиеся школы, требуя строить новые — депутат

Минобразования не регистрирует существующие школы и детские сады в собственность государства, но требует деньги на строительство новых. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Акбокон Таштанбеков.

По его словам, в Иссык-Атинском районе Чуйской области зарегистрировано около 10 школ.

«Я запросил информацию в Госагентстве по управлению госимуществом и выяснил, что у вас как минимум на 3-4 миллиарда сомов имущество не зарегистрировано. Если не хотите регистрировать в айыл окмоту, то они должны быть оформлены на Минобразования. Некоторые школы продали», — сказал Акбокон Таштанбеков.

Министр Догдуркул Кендирбаева ответила, что учебные учреждения находятся на балансе местного самоуправления и они должны оформить их на себя. Министерство неоднократно направляло письма по этому вопросу органам МСУ.

Депутат возмутился таким ответом.

«Ваш ответ показывает вашу необразованность. Перед тем как передавать на баланс айыл окмоту, объекты должны быть зарегистрированы на министерство. Они должны быть на контроле государства. Сначала вы должны оформить их на себя, потом постановлением кабмина передать органам МСУ. Создайте комиссию. В Сынташском айыл окмоту прячете 53 объекта. Это надо остановить. Нужно прекратить продавать детские сады, школы. Миллиарды сомов просите на их строительство. А сколько скрытых школ? Потом обманываете президента и говорите нужны деньги. Постыдитесь», — сказал Акбокон Таштанбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319113/
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