Стипендиаты «Эл умуту» отказываются работать на родине. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева.

Она отметила, что в 2024 году министерство ввело норму о том, что после окончания обучения в зарубежных вузах они обязаны отработать на госслужбе или возвратить государству потраченные на них средства.

«Мы приглашаем выпускников на вакантные места, но они не приезжают», — рассказала Догдуркул Кендирбаева.

Народные избранники во втором чтении обсуждают законопроект, инициированный президентом. Садыр Жапаров предлагает во внеконкурсном порядке зачислять в резерв кадров государственной гражданской и муниципальной службы выпускников президентского лицея «Акылман» и выпускников зарубежных высших учебных заведений, получивших образование в рамках международной стипендии президента КР «Эл умуту».