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Власть

Жогорку Кенеш одобрил введение новых вариантов написания фамилий

На заседании Жогорку Кенеша депутаты одобрили в третьем чтении введение новых вариантов написания фамилий, отражающих национальные традиции и историческое наследие.

Как пояснил 24.kg один из авторов законопроекта депутат Мирлан Самыйкожо, документ разработан, чтобы у граждан была возможность выбрать фамилии без русских окончаний. Стоит подчеркнуть, что нынешнее написание фамилий и отчеств сохранится. Окончания -ов, -ев, -вич, -вна останутся, их можно менять только по желанию самих граждан.

Проектом закона о внесении изменений в Семейный кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния» предлагается статью 1 дополнить:

— по имени отца с добавлением для детей мужского пола «уулу» и для детей женского пола «кызы» или без добавления такового или же к имени отца добавляются окончания в родительном падеже «дын/тын», «дин/тин», «дүн/түн» для детей мужского пола и окончания в исходном падеже «дан/тан», «ден/тен», «дөн/төн» для детей женского пола. В этих случаях отчество ребенку не присваивается.

К примеру, Бактыбекова Усона Жакшылыковича, согласно предлагаемым поправкам, можно указывать как Бактыбеков теги Усон, Бактыбектеги Усон Жакшылыктын, Бактыбек Усон или Бактыбек Усон Жакшылык уулу.

А Бактыбекову Нургул Жакшылыковну — Бактыбектеги Нургул, Бактыбектеги Нургул Жакшылыктан, Бактыбек Нургул, Бактыбек Нургул Жакшылык кызы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319099/
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