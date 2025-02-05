19:50
USD 87.45
EUR 90.98
RUB 0.88
Власть

Аскару Салымбекову присвоено звание «Герой Труда» Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров подписал указ о присвоении степени отличия «Эмгек Баатыры» почетному президенту объединения юридических лиц «Ассоциация Дордой» Аскару Салымбекову. Высокая награда вручена за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

Аскар Салымбеков — известный предприниматель, общественный деятель и меценат. Он родился в 1955 году в Нарынской области. 

В 1991-м основал рынок «Дордой» в Бишкеке, который впоследствии стал крупнейшим торговым комплексом Центральной Азии.

В разное время занимал посты губернатора Нарынской области, исполняющего обязанности мэра Бишкека, депутата Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319057/
просмотров: 710
Версия для печати
Материалы по теме
Брат Аскара Салымбекова стал владельцем половины акций банка «Бай-Тушум»
Предприниматели на рынке «Дордой» не могут продать свои контейнеры — депутат
ОАО «Кыргызмебель» будет преобразовано в ОсОО. Стало известно, кто его возглавит
У мастера спорта по боксу отобрали участок. Подозреваемый связан с ОПГ
Торговцы рынка «Дордой Моторс» вышли на митинг против электронных накладных
Оптово-овощной рынок «Алдаяр» предоставит скидку на аренду торговых мест
Мини-рынок «Чынар» предоставит скидку на аренду торговых точек
ОсОО «Таатан» снижает арендную плату арендаторам крытого рынка
ТРК «Кербен» предоставит скидку на аренду торговых участков
Рынок «Дордой автозапчасти» предоставит скидку на аренду торговых участков
Популярные новости
Три судьи Бишкекского городского суда написали заявления о&nbsp;сложении полномочий Три судьи Бишкекского городского суда написали заявления о сложении полномочий
Президент так решил&nbsp;&mdash; Алымкадыр Бейшеналиев о&nbsp;своем увольнении Президент так решил — Алымкадыр Бейшеналиев о своем увольнении
Он&nbsp;не&nbsp;имел права предавать президента. Депутат об&nbsp;Алымкадыре Бейшеналиеве Он не имел права предавать президента. Депутат об Алымкадыре Бейшеналиеве
Эркин Чечейбаев назначен&nbsp;и.&nbsp;о. министра здравоохранения. Что о&nbsp;нем известно Эркин Чечейбаев назначен и. о. министра здравоохранения. Что о нем известно
Бизнес
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от&nbsp;O!Bank? Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
Один билет&nbsp;&mdash; и&nbsp;весь мир у&nbsp;ваших ног! Как выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ на&nbsp;кругосветку Один билет — и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 МИЛЛИОНОВ на кругосветку
Почему Мишустин резко высказался о&nbsp;судьбе российских инвесторов: мнение юриста Почему Мишустин резко высказался о судьбе российских инвесторов: мнение юриста
Вдвое больше интернета за&nbsp;те&nbsp;же деньги: семидневные тарифы &laquo;Элдики + MegaTV&raquo; Вдвое больше интернета за те же деньги: семидневные тарифы «Элдики + MegaTV»
5 февраля, среда
19:36
Как повысят зарплату научным сотрудникам, рассказали в Минобразования Как повысят зарплату научным сотрудникам, рассказали в ...
19:24
Сотрудников USAID отправили в административный отпуск
19:05
МЧС намерено усилить меры пожарной безопасности в многоэтажках
18:50
Аскару Салымбекову присвоено звание «Герой Труда» Кыргызстана
18:45
Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования принцу Рахиму Ага Хану