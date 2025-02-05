Аскару Салымбекову присвоено звание «Герой Труда» Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров подписал указ о присвоении степени отличия «Эмгек Баатыры» почетному президенту объединения юридических лиц «Ассоциация Дордой» Аскару Салымбекову. Высокая награда вручена за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Аскар Салымбеков — известный предприниматель, общественный деятель и меценат. Он родился в 1955 году в Нарынской области.

В 1991-м основал рынок «Дордой» в Бишкеке, который впоследствии стал крупнейшим торговым комплексом Центральной Азии.

В разное время занимал посты губернатора Нарынской области, исполняющего обязанности мэра Бишкека, депутата Жогорку Кенеша.