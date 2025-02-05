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Власть

В Пекине состоялись переговоры лидеров Китая и Кыргызстана: что было в повестке

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня в рамках государственного визита в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Стороны провели широкий обмен мнениями о кыргызско-китайских отношениях, углублении всестороннего и равноправного сотрудничества, а также о международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес. И высоко оценили результаты развития двусторонних отношений с момента подписания совместной декларации об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху в мае 2023 года, также согласились использовать это как основу для дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, подтвердили стремление к поддержанию региональной стабильности и развития на благо народов двух стран.

Си Цзиньпин отметил, что по традиции в КНР весь первый месяц лунного календаря считается праздничным. Он подчеркнул, что Садыр Жапаров — первый иностранный лидер, которого он принимает в дни праздника Весны.

«Китай и Кыргызстан объединяют не только прочные связи, но и тесное сближение народов. Наши отношения достигли прорывного уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Между нашими государствами укрепляется политический диалог, основанный на доверии», — заметил председатель КНР.

По его словам, КР демонстрирует стабильное развитие и достигает значительных успехов.

В свою очередь Садыр Жапаров подчеркнул, что ему было приятно найти в лице Си Цзиньпина надежного друга Кыргызстана.

Отмечено успешное межрегиональное сотрудничество, которое начало приносить хорошие плоды. В разных регионах страны в кратчайшие сроки строятся заводы, открываются совместные предприятия, запускаются проекты в сферах торговли, машиностроения, логистики, транспорта и электронной коммерции. Глава государства сказал, что вместе с ним в Китай прибыли руководители регионов, что подчеркивает готовность к дальнейшему углублению межрегионального взаимодействия.

Президент Кыргызстана также высоко оценил инициативу «Один пояс — один путь», основанную на равноправном и взаимовыгодном партнерстве. Он подтвердил готовность республики участвовать в реализации еще более масштабных проектов в рамках этой инициативы.

Садыр Жапаров также подтвердил приверженность КР инициативам КНР по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации, отметив их вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН и поддержание безопасности в мире.

«Кыргызстан видит в Китае не только верного друга и надежного партнера, но и вдохновляющего соседа, который демонстрирует, что грамотное сочетание реформ, дальновидного руководства и уважения к своей культуре способно привести к выдающимся результатам», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318994/
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