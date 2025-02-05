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Власть

Наказывать чиновников за незаконное разрешение на строительство предлагают в ЖК

На заседании Жогорку Кенеша депутат Улугбек Ормонов сообщил, что сейчас стали сносить объекты, построенные бизнесменами. И, несмотря на холода, этот процесс идет.

«Действительно, нужно сносить объекты, которые выходят за рамки красной черты и имеют другие нарушения. Но давайте также наказывать тех госслужащих, которые дают незаконные разрешения на строительство. Я думаю, что они должны оплатить больше половины расходов, которые понесли бизнесмены», — сказал парламентарий.  

Он отметил, что сейчас массовый снос объектов строительства происходит в Оше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318990/
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