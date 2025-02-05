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Власть

Депутат Жогорку Кенеша не смог встать в очередь Госипотечной компании

На заседании Жогорку Кенеша депутат Алтынбек Кылычбаев сообщил, что он не смог встать в очередь Государственной ипотечной компании на получение жилья.

По словам народного избранника, система регистрации в ГИК очень сложная. Он попросил заново пересмотреть эту систему.

Алтынбек Кылычбаев также пожаловался спикеру парламента, что на запросы в ГИК о том, сколько квартир строится в настоящее время и сколько из них будет выдано по программе «Социальная ипотека», а сколько по программе «Долевое строительство», компания не предоставляет подробного ответа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318978/
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