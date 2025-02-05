Депутат Жогорку Кенеша заявил о проблемах с системой «Безопасный город» в Оше

На заседании Жогорку Кенеша депутат Бактыбек Марипов поднял вопрос о большом количестве штрафов, поступающих автомобилистам в Оше в рамках системы «Безопасный город».

По его словам, штрафы приходят без фотофиксации, из-за чего граждане не могут проверить правомерность наказаний и не знают, куда обращаться для уточнения информации.

«Прежде чем устанавливать «Безопасный город», нужно расчертить на дорогах разделительные полосы, установить знаки и создать другие условия», — заявил нардеп.

Проект «Безопасный город» реализуется в Кыргызстане с 2019 года с целью повышения безопасности на дорогах и снижения количества ДТП. В рамках системы установлены камеры фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Однако с момента запуска проекта периодически возникают жалобы на ошибки системы и проблемы с обжалованием постановлений.

В сентябре 2024-го президент Садыр Жапаров подписал указ о передаче проекта «Безопасный город» из Министерства цифрового развития в ведение Министерства внутренних дел.