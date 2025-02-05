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Власть

Трамп заявил, что у палестинцев нет альтернативы, кроме как покинуть Газу

Сектор Газа необходимо снести, поскольку он разрушен, заявил президент США Дональд Трамп журналистам после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Это площадка под снос... Это небезопасно, это антисанитария. Это не то место, где люди хотят жить», — сказал он.

Глава Белого дома отметил, что на Ближнем Востоке есть деньги, чтобы построить «хорошее жилье» для переселенцев. Соединенные Штаты не будут финансировать попытки переселения, уточнил он.

Ранее Дональд Трамп уже говорил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в арабских странах. По словам американского лидера, на эту тему он созванивался с королем Иордании Абдаллой II и намерен затронуть ее также с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

СМИ сообщают, что ХАМАС уже отверг предложение Дональда Трампа о переселении палестинцев из Газы. Представитель движения заявил, что предложение президента США представляет собой «вопиющую попытку ликвидировать палестинское дело».
Ссылка: https://24.kg/vlast/318939/
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