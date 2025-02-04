В Кыргызстане создана Государственная служба исполнения наказаний

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О некоторых вопросах уголовно-исполнительной системы». Согласно документу, на базе Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции создана Государственная служба исполнения наказаний при кабинете министров.

Кроме того, служба охраны и конвоирования при Минюсте переименована в департамент охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний.

Кабинету министров поручено в установленном порядке разработать и утвердить положение о новой службе, в течение месяца внести соответствующие проекты нормативных актов, а также принять необходимые организационные и финансовые меры.