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Власть

В Кыргызстане создана Государственная служба исполнения наказаний

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О некоторых вопросах уголовно-исполнительной системы».  Согласно документу, на базе Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции создана Государственная служба исполнения наказаний при кабинете министров.

Кроме того, служба охраны и конвоирования при Минюсте переименована в департамент охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний.

Кабинету министров поручено в установленном порядке разработать и утвердить положение о новой службе, в течение месяца внести соответствующие проекты нормативных актов, а также принять необходимые организационные и финансовые меры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318927/
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