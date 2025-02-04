18:07
USD 87.45
EUR 90.38
RUB 0.86
Власть

Проект не начался, а Минэнерго уже выплачивает кредит ЕФСР за консультации

На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике стало известно, что в 2017 году Кыргызстан подписал соглашение с Евразийским фондом стабилизации и развития на финансирование проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2». Реализация проекта еще не началась, но Министерство энергетики уже выплачивает кредит за консультации.

А получилось это так. Сначала ЕФСР выделил деньги на международных консультантов. В 2019-2020 годах проходил отбор консультантов. Тогда ЕСФР выделил $3 миллиона 521 тысячу 205. Консультанты, по словам заместителя министра энергетики Насипбека Керимова, подготовили всю проектную документацию для тендера на строительство и оборудование. Реализация проекта с тех пор так и не началась, но Кыргызстан уже выплачивает деньги, полученные на консультантов. В настоящее время уже выплачена $981 тысяча.

Стоимость проекта составляет $138 миллионов. Из них ЕФСР должен профинансировать $110 миллионов.

Депутаты комитета возмутились, что Кыргызстан еще не получил пользу от проекта, но уже на это уходят бюджетные деньги. На что замминистра ответил, что кредит выплачивается за счет ОАО «Электрические станции».
Ссылка: https://24.kg/vlast/318915/
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане объем новых кредитов, выданных банками, вырос на 39,9 процента
Нацбанк хочет изменить правила онлайн-кредитования. Коротко о новшествах
Мэрия Бишкека досрочно закрыла кредит перед ЕБРР — Аскат Алагозов
Беспроцентные кредиты на 8,4 миллиарда сомов выделил Минфин предпринимателям
Долг Минэнерго Кыргызстана по кредитам составил $1,5 миллиарда
Кредиты для бизнеса в КР остаются одними из самых дорогих в ЕАЭС
На 1 октября финансовые организации прокредитовали женщин на 27 миллиардов сомов
Обещали — сделали. Нацбанк ввел «период охлаждения» при выдаче онлайн-кредитов
Кредитный портфель банков Кыргызстана достиг 314 миллиардов сомов
Изменение правил и снижение кредитных ставок ударят по финансированию бизнеса
Популярные новости
В&nbsp;России перестали регистрировать иностранцев на&nbsp;три месяца после въезда В России перестали регистрировать иностранцев на три месяца после въезда
Три судьи Бишкекского городского суда написали заявления о&nbsp;сложении полномочий Три судьи Бишкекского городского суда написали заявления о сложении полномочий
Президент Кыргызстана наградил предпринимателей медалями и&nbsp;званиями Президент Кыргызстана наградил предпринимателей медалями и званиями
Президент так решил&nbsp;&mdash; Алымкадыр Бейшеналиев о&nbsp;своем увольнении Президент так решил — Алымкадыр Бейшеналиев о своем увольнении
Бизнес
Успевайте! До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; остались считанные дни Успевайте! До розыгрыша 10 МИЛЛИОНОВ сомов от «Мой О!» остались считанные дни
Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;&nbsp;/ НПС &laquo;Элкарт&raquo; Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО «МПЦ» / НПС «Элкарт»
MegaPay отменил комиссии за&nbsp;оплату питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах MegaPay отменил комиссии за оплату питания и ремонта в детсадах
MBANK победил в&nbsp;престижном IT-конкурсе Project of&nbsp;the Year MBANK победил в престижном IT-конкурсе Project of the Year
4 февраля, вторник
17:43
За год прирост индекса Кыргызской фондовой биржи составил почти 52 процента За год прирост индекса Кыргызской фондовой биржи состав...
17:42
Тарифы на электроэнергию ежегодно будут поднимать в среднем на 15 процентов
17:39
Успевайте! До розыгрыша 10 МИЛЛИОНОВ сомов от «Мой О!» остались считанные дни
17:31
Спустя год ГНС вручила сертификаты на квартиры победителям лотереи «Требуй чек»
17:25
Проект не начался, а Минэнерго уже выплачивает кредит ЕФСР за консультации