Проект не начался, а Минэнерго уже выплачивает кредит ЕФСР за консультации

На заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике стало известно, что в 2017 году Кыргызстан подписал соглашение с Евразийским фондом стабилизации и развития на финансирование проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2». Реализация проекта еще не началась, но Министерство энергетики уже выплачивает кредит за консультации.

А получилось это так. Сначала ЕФСР выделил деньги на международных консультантов. В 2019-2020 годах проходил отбор консультантов. Тогда ЕСФР выделил $3 миллиона 521 тысячу 205. Консультанты, по словам заместителя министра энергетики Насипбека Керимова, подготовили всю проектную документацию для тендера на строительство и оборудование. Реализация проекта с тех пор так и не началась, но Кыргызстан уже выплачивает деньги, полученные на консультантов. В настоящее время уже выплачена $981 тысяча.

Стоимость проекта составляет $138 миллионов. Из них ЕФСР должен профинансировать $110 миллионов.

Депутаты комитета возмутились, что Кыргызстан еще не получил пользу от проекта, но уже на это уходят бюджетные деньги. На что замминистра ответил, что кредит выплачивается за счет ОАО «Электрические станции».