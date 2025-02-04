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Власть

Спустя год ГНС вручила сертификаты на квартиры победителям лотереи «Требуй чек»

В ГНС состоялась торжественная церемония вручения сертификатов на квартиры победителям второго этапа стимулирующей лотереи «Требуй чек — выиграй приз!», прошедшего с 25 по 30 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сертификаты вручил заместитель председателя ГНС Кубанычбек Ысабеков. В завершении мероприятия участники смогли лично посетить строящийся жилой дом и увидеть свои будущие, долгожданные квартиры.

пресс-службы ГНС
Фото пресс-службы ГНС. Победителям лотереи вручили сертификаты на квартиры

Напомним, что второй этап лотереи «Требуй чек — выиграй приз!» определил 1 тысячу 244 победителя, среди которых разыграны 10 квартир, 11 электромобилей и 4 путевки в Дубай на двоих.

Лотерея была направлена на повышение налоговой грамотности и гражданской ответственности. Ее основная цель — борьба с теневой экономикой и формирование народного контроля за субъектами налогообложения, использующими контрольно-кассовые машины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318914/
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